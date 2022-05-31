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Франция требует как можно быстрее расследовать гибель журналиста в Луганской области

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Франция требует как можно быстрее расследовать гибель журналиста в Луганской области
Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование гибели под Северодонецком журналиста французского BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа, освещавшего операцию по эвакуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

"Смерть Фредерика Леклерка-Имоффа, журналиста BFM, убитого 30 мая во время освещения украинской операции по эвакуации под Северодонецком, глубоко шокирует. Я осуждаю это и выражаю наши соболезнования его семье и коллегам", - отметила Колонна.

"Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование, чтобы полностью выяснить обстоятельства этой трагедии", – добавила она.

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В заявлении подчеркивается, что Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе печати во всем мире и защите журналистов и всех, чьи высказывания способствуют свободе информации и общественным дискуссиям.

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Топ комментарии

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    а чего расследовать ? Кацапы обстреляли
    Пусть Макарон еще раз позвонит Хутину и помолчит в трубку
  • Right Right 2d264255
    Коли виявится що журналіста вбив кацапський снаряд далі що буде робити Франція?
  • Sophia-Maria Duglass
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