Франция требует как можно быстрее расследовать гибель журналиста в Луганской области

Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование гибели под Северодонецком журналиста французского BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа, освещавшего операцию по эвакуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

"Смерть Фредерика Леклерка-Имоффа, журналиста BFM, убитого 30 мая во время освещения украинской операции по эвакуации под Северодонецком, глубоко шокирует. Я осуждаю это и выражаю наши соболезнования его семье и коллегам", - отметила Колонна.

"Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование, чтобы полностью выяснить обстоятельства этой трагедии", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли эвакуационное авто в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай. Фоторепортаж

В заявлении подчеркивается, что Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе печати во всем мире и защите журналистов и всех, чьи высказывания способствуют свободе информации и общественным дискуссиям.