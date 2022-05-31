Енин о возможном наступлении Беларуси на Украину: Лукашенко неоднократно давал знаки, что он "петляет"

Для открытого вступления Беларуси в войну против Украины пока не наблюдается такое ударное количество войск у границ, которое необходимо для наступления. Однако лидер этой страны помогал и все еще продолжает способствовать российской агрессии.

Об этом рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно военного потенциала Республики Беларусь, уровня подготовки и мотивации лучше эти вопросы задать нашим военным коллегам. Тем не менее, на сегодня мы не можем говорить о формировании ударных группировок на территории Беларуси. Лидер этой страны уже неоднократно давал знаки, что он "петляет"...мы имеем под боком верного соратника Путина, который помогал и продолжает помогать ему в попытке захвата Украины", - отметил Енин.

Он уточнил, из сообщений того же Генштаба, на границе военнослужащие из Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях и проводят там учения.

"Поэтому усиление охраны границы - это один из наших приоритетов. Уже в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установили дополнительные ограничения, которые будут действовать до окончания военного положения", - подчеркнул Енин.

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