Ночью нанесены ракетные и артиллерийские удары по Сумщине с территории России, - Живицкий
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Около полуночи враг из самолета, не пересекая границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Белопольской громады Сумской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сразу после этого начался артобстрел этой же территории из САУ.
Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую громаду, около 10 ударов артиллерии.
"В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, информация о разрушениях уточняется", - отметил глава региона.