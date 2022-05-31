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Ночью нанесены ракетные и артиллерийские удары по Сумщине с территории России, - Живицкий

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Ночью нанесены ракетные и артиллерийские удары по Сумщине с территории России, - Живицкий
Около полуночи враг из самолета, не пересекая границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Белопольской громады Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сразу после этого начался артобстрел этой же территории из САУ.

Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую громаду, около 10 ударов артиллерии.

"В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, информация о разрушениях уточняется", - отметил глава региона.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Знову ми сидимо і рахуємо, скільки разів по нам з території росії стріляли. А відповідати не можна. Така дивна війна
  • oleg lytovchenko
    Так було , є і буде продовжуватись поки не почнем стріляти у відповідь . Ат же Зеленському українців не шкода , а ось росіян вбивати не можна .
  • Vitua
    А где наблюдатели обсе и оон,что бы фиксировать факты обстрелов с территории свинособак,что бы рашисты потом не кричали на весь мир,что нацисты укры обстреливают невинную рашу?
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