Правительство назначило начальника ГУР председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными возглавил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщают в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, утвердив его постановлением от 11 марта 2022 г. № 257. Основными задачами Координационного штаба являются:

содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;

содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других органов, органов местного самоуправления, военных формирований, образованных в соответствии с законами, правоохранительными органами и общественными объединениями по вопросам обращения с военнопленными;

определение путей и способов решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.

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В ГУР отмечают, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.

"Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "Горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44 287-81-65 (для звонков из-за границы)", - добавили в разведке.