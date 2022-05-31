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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 4070 гражданских, - ООН

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 4070 гражданских, - ООН
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 8900 жертв среди гражданских - гибель 4074 и ранение 4826 человек из-за полномасштабной войны России против Украины.

Эти данные сообщили в УВКПЧ ООН, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности 4074 убитых (1540 мужчин, 1014 женщин, 93 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1258 взрослых, пол которых пока неизвестен)... Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары", – говорится в сообщении.

В УВКПЧ отмечают, что реальные цифры значительно выше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении".

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Олекса Злат
    Тримайте: "Подоляк пояснив відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу "нарцисизмом" Порошенка, якого звинуватив у "завданні збитків". Оце контрпропагандон якого ми заслуговуємо.

    Ворог - не московія, ворог - це Порошенко, не переплутайте.
  • Gal
    Вони в тому ООН вже зовсім охреніли?! А вони як рахують? Лише по акту прийому-передачі? А якщо в Маріуполі в братській могилі в одній купі сотні, а то й тисячі і все без того акту? А якщо згоріло все, що й попелу не залишилось а якщо тіло десь невідомо де?... То це як, то не рахується, пілять?!
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