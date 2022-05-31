"Даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы", - Енин

Россияне просчитались, надеясь захватить Киев за несколько дней, однако нынешняя война с РФ может быть далеко не последней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил "РБК-Украина" первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

"Видимо, гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется – это наивно. И этого, пожалуй, не произойдет даже тогда, когда закончится война. Имея таких соседей под боком – лучше перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь так, чтобы сюда просто боялись совать свой нос агрессоры и их подельники. Когда закончится война, мы все равно должны и будем готовиться к новым вторжениям. Соседей не выбирают", - отметил он.

Енин отметил, что опасность существует и там, где "относительно безопасно". В том числе – в столице.

"Даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы. В первую очередь, это ракетно-бомбовые удары со стороны РФ, несмотря на то, что Киев - один из наиболее защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны", - сказал чиновник.

Он также уточнил, что для столицы есть и "более невидимые угрозы".

"Начиная от последствий временной оккупации, которые оставил после себя враг, включая ДРГ. Также на определенном этапе мы видели спад преступности, но с учетом общего снижения уровня жизни мы еще столкнемся с ростом уровня преступности, посттравматическим синдромом и другими проблемами", - предупредил зам.министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили уже 88 российских ДРГ, - Енин