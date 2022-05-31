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Нужно продолжить изолировать Кремль, даже после нефтяного эмбарго, – премьер Эстонии Каллас

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Нужно продолжить изолировать Кремль, даже после нефтяного эмбарго, – премьер Эстонии Каллас
Премьер Эстонии Кая Каллас призвала не останавливаться на нефтяном эмбарго и продолжить давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.

"Минувшей ночью мы наконец договорились о шестом пакете санкций ЕС, включая запрет на импорт российской нефти. Важный шаг к дальнейшему разрушению военной машины путина. Мы не будем останавливаться на этом. Поскольку война и преступления России против Украины продолжаются, мы должны продолжать изолировать Кремль", – отметила она.

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Топ комментарии

  • Dima30
    потрібно "угробити" російські НПЗ-це 65% російської промисловості....тоді точно їм доведеться бетонувати скважини.
  • Михайло Костик
    Урок занятної математики: росія експортує в ЄС 113 млн. тонн ( це цифра за 19 або 20 рік).
    Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
    Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
    Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
    Буду радий прочитати зауваження...
  • Jonathan Jones
    Большая благодарность ЕС за отказ от покупки рос. нефти.
    К сожалению, это принципиально не меняет ситуацию с доходами Мордора от продажи нефти - получали 500% прибыли, теперь будут получать 300%. Но сам жест четко показывает, что ЕС против Путлера. ЕС поддерживает Украину. А это дорогого стоит.
    Не всё сразу и не всё быстро. Война только началась.
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