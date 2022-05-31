Оккупанты заняли около половины Северодонецка, - мэр Стрюк

Половину Северодонецка заняли российские оккупанты, линия фронта разделила город пополам, продолжаются бои.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, линия фронта разделила город пополам. Но город еще обороняется, город еще украинский. Наши воины держат линию обороны и надеемся, что в ближайшее время выбьют оттуда орков", - отметил он.

Отвечая на вопрос, какая часть города оккупирована войсками РФ, Стрюк сказал: "Где-то половина. Нельзя сказать, что оккупирована, но занята позиции орков".

Также глава города сообщил, что эвакуация остановлена, а горожан призвал быть в укрытиях.

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