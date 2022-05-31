Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,5 тыс. человек, 208 самолетов, 174 вертолета, 1358 танков и 3302 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 31 мая потери личного состава противника составляют примерно 30,5 тысячи человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 30500 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1358 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 3302 (+20) ед,
артиллерийских систем - 649 (+6) ед,
РСЗО - 207 (+2) ед,
средства ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов - 208 (+1) ед,
вертолетов - 174 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
крылатые ракеты - 120 (+2),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2275 (+11) ед,
специальная техника - 48(+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.