"Слуги народа" и остатки ОПЗЖ пытаются протянуть законопроект о дистанционном голосовании нардепами, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" рассматривает законопроект о дистанционном голосовании как "окончательную утрату субъектности ВР и подготовку к продвижению идеи электронного голосования на выборах".

Об этом в Facebook сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Внезапно в предложениях работы парламента снова выплеснулся законопроект о дистанционном голосовании. Его с маниакальным упорством пытаются протянуть правящая партия, не против - остатки ОПЗЖ, что тоже показательно.

Дистанционное голосование под разными соусами навязывают обществу уже 2 года. То под предлогом COVID, затем активизировали эти попытки с началом полномасштабной агрессии, теперь снова рассказывают о воздушных тревогах, угрозах и т.д.", - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, позиция "ЕС" категорична: "Наши ВСУ воюют не виртуально и не дистанционно. Парламент все эти месяцы голосует, принимает высоких иностранных гостей, которые не боятся приезжать, Киев не убежал, поэтому и депутаты должны работать на своих рабочих местах ".

В политсиле, отметила нардеп, рассматривают попытку навязать дистанционное голосование как "окончательную утрату субъектности ВС и подготовку к продвижению идеи электронного голосования на выборах".

"Ведь в некоторых головах будущие выборы уже важнее окончания войны и победы. Мы считаем, что дистанционное голосование в парламенте - это еще один шаг к диктатуре. И поэтому будем категорически против таких инициатив", - подытожила Геращенко.

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