"Нас е#ут, жрать нечего": Оккупанты снова начали есть собак из-за проблем с обеспечением, - перехват СБУ. ФОТО
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Российские оккупанты из-за нехватки продовольствия снова начали есть собак.
Об этом свидетельствует переписка одного из оккупантов, которую перехватила СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Все х#ево. Нас укры е#ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – рассказывает знакомому рашист, который находится на временно оккупированной территории Херсонщины.
По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты "просто не могут доставить".