В результате российских обстрелов в Изюмском районе погиб 12-летний ребенок. Враг безуспешно пытался контратаковать у Довгенького, - Синегубов

За минувшие сутки враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, к сожалению, есть 3 погибших. Женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в с.Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевский район.

"В общей сложности по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них 4 человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В пгт Коротич Харьковского района пострадали 5 гражданских, в том числе девушка 13 лет", - отмечает глава региона.

Синегубов сообщает, что сегодня утром обстрелы населенных пунктов области продолжились. В с.Ивановка Изюмского района погиб ребенок 12 лет, 1 гражданский получил ранение. Еще одна женщина погибла в Золочеве.

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"Боевые действия на территории области продолжаются. Враг пытался контратаковать в районе с.Довгенькое, успеха не имел и отступил. Наши военные держат позиции и наносят оккупантам потери", - резюмирует он.