"Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно", - Кулеба о разблокировании портов в Украине
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Repubblica.
"Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно. Нам нужны третьи страны, которые возьмут на себя ответственность за соблюдение соглашения. Нас также устраивает вмешательство ООН. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы зерно попало к нуждающимся", - сказал он.
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Также Кулеба добавил, что во избежание катастрофических последствий "разблокировка (портов, - ред.) должна быть осуществлена в течение двух недель".