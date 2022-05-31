Новости • Война

Пляжный сезон в Киеве пока не будут начинать из-за поисков взрывчатки, - КГВА

1 53315
Пляжный сезон в Киеве пока не будут начинать из-за поисков взрывчатки, - КГВА
На территориях пляжей и зон отдыха Киева приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА, об этом сообщает КП "Плесо".

Отмечается, что обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах, начинают лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды.

"Однако пляжный сезон в Киеве начинать пока не планируется по ряду причин, одна из которых – безопасность посетителей и проведение проверок территорий на наличие взрывоопасных предметов", - отметили в КП.

Читайте также: Рашисты вывозят из Мариуполя детей, потерявших родителей, - Андрющенко

Топ комментарии

  • V 2af7597c
    Який ще пляжний сезон під час війни? Зовсім с глузду з'їхали? Значить хлопці там гинуть на фронті, а якась п..здота на пляжі пивко попиває?
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Всё, в Киеве уже война закончилась? Пляжные сезоны, рестораны-кафе, приключения политтусовки, светская жизнь?... Там это, какбе война вообще-то идёт
  • растуди
    А як же шашлаки? У нас на озері "Вербне" на Оболоні дехто вже давно засмагає, купаються мало - вода прохолодна. Взагалі то якось соромно ніжитись під сонечком на пляжі, коли щодня гинуть наші захисники. Який, *****, пляжний сезон, коли війна
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости