Пляжный сезон в Киеве пока не будут начинать из-за поисков взрывчатки, - КГВА
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На территориях пляжей и зон отдыха Киева приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА, об этом сообщает КП "Плесо".
Отмечается, что обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах, начинают лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды.
"Однако пляжный сезон в Киеве начинать пока не планируется по ряду причин, одна из которых – безопасность посетителей и проведение проверок территорий на наличие взрывоопасных предметов", - отметили в КП.