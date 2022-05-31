Болгария получила отсрочку на введение эмбарго по отношению к российской нефти, - премьер Петков

Болгария получила отсрочку на введение эмбарго на закупку российской нефти до конца 2024 года.

Об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, в них для Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением (относительно отсрочки на внедрение эмбарго на российскую нефть. – Ред.) до конца 2024 года", - приводит во вторник слова Петкова Болгарское Национальное радио.

"Это поможет подготовить нашу перерабатывающую промышленность для работы на другой нефти", – подчеркнул премьер.

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