Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно уехать из-за обстрелов

Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно уехать из города. В частности, просят уехать из Корабельного и Ингульского района города, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-секретаря военной комендатуры обороны Николаева Дмитрия Плетенчука в Facebook.

Жителям, которые в силу разных обстоятельств не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними.

В случае начала обстрела нужно немедленно направляться в укрытие, а в случае их отсутствия рядом – находиться у северных и западных сторон крепких построек, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах.

По его словам, попадание 203-мм снарядом в панельные дома приводит к их существенным разрушениям. Такие постройки не спасут.

Кроме того, российские войска могут использовать и кассетные реактивные снаряды.

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По словам Плетенчука, начиная с 26 мая обстрелы Николаева совершают подразделения 291 артиллерийской бригады российских войск. Для обстрела используются 203-мм пушки 2С7 "Пион". Используются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у русских войск относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.

Именно снарядами первого типа производится обстрел юго-восточных районов Николаева – Ингульского и Корабельного, а также пригородов. Один боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками преследует цель максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре.