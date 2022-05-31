Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно уехать из-за обстрелов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-секретаря военной комендатуры обороны Николаева Дмитрия Плетенчука в Facebook.
Жителям, которые в силу разных обстоятельств не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними.
В случае начала обстрела нужно немедленно направляться в укрытие, а в случае их отсутствия рядом – находиться у северных и западных сторон крепких построек, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах.
По его словам, попадание 203-мм снарядом в панельные дома приводит к их существенным разрушениям. Такие постройки не спасут.
Кроме того, российские войска могут использовать и кассетные реактивные снаряды.
По словам Плетенчука, начиная с 26 мая обстрелы Николаева совершают подразделения 291 артиллерийской бригады российских войск. Для обстрела используются 203-мм пушки 2С7 "Пион". Используются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у русских войск относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.
Именно снарядами первого типа производится обстрел юго-восточных районов Николаева – Ингульского и Корабельного, а также пригородов. Один боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками преследует цель максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре.