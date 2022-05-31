РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, но при условии разминирования портов в Украине, - Лавров

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном, но при условии разминирования портов Киевом.