РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, но при условии разминирования портов в Украине, - Лавров
16 72094
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном, но при условии разминирования портов Киевом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море", – отметил министр.
Читайте: Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине, - Лавров