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РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, но при условии разминирования портов в Украине, - Лавров

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РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, но при условии разминирования портов в Украине, - Лавров
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном, но при условии разминирования портов Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море", – отметил министр.

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Топ комментарии

  • Serhii P.
    Йдіть накуй рашисти разом зі своїм говорячим конем.
  • Galya Yarova
    Хочуть розмінування, щоб потім вільно підійшли десантні кораблі. На зерно їм начхати.
  • Garry Grant
    Крім них самих там ніхто нічого не мінував.
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