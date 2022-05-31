Большой угрозы сибирская язва украинцам не несет, - Кузин
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"От человека к человеку сибирская язва почти не передается. Чаще всего все заканчивается одним случаем инфицирования. То есть в этом плане сибирская язва не представляет большой угрозы. Между тем в случае попадания снарядов, подмывания почвы потенциальный контакт с сибирской язвой людей, живущих рядом со скотомогильниками, действительно возможен. Однако пока мы проводим аудит всех могильников", - отметил он.
В то же время, добавил Кузин, на деоккупированных территориях центр контроля и профилактики болезней совместно с Госпродслужбой проводят аудит всех таких скотомогильников. Если они видят нарушение целостности, то принимают стандартные меры – это дезинфекция, а затем повторное консервирование.
Главный санврач объяснил, что сибирская язва лечится антибиотикотерапией на госпитальном этапе.
"Какого-то особого лечения нет. Случаи заболевания, которые регистрировались на территории Украины, проходили преимущественно в средней или легкой форме и довольно быстро поддавались лечению. На уровне областей есть соответствующие резервы антибиотиков для лечения подавляющего большинства инфекционных болезней", - подытожил он.