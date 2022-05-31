Большой угрозы сибирская язва украинцам не несет, - Кузин

Поскольку от человека к человеку сибирская язва почти не передается, а все скотомогильники, которые могут быть источником инфицирования, должны быть размещены далеко за пределами жилых массивов, большой опасности эта болезнь пока не несет.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"От человека к человеку сибирская язва почти не передается. Чаще всего все заканчивается одним случаем инфицирования. То есть в этом плане сибирская язва не представляет большой угрозы. Между тем в случае попадания снарядов, подмывания почвы потенциальный контакт с сибирской язвой людей, живущих рядом со скотомогильниками, действительно возможен. Однако пока мы проводим аудит всех могильников", - отметил он.

В то же время, добавил Кузин, на деоккупированных территориях центр контроля и профилактики болезней совместно с Госпродслужбой проводят аудит всех таких скотомогильников. Если они видят нарушение целостности, то принимают стандартные меры – это дезинфекция, а затем повторное консервирование.

Главный санврач объяснил, что сибирская язва лечится антибиотикотерапией на госпитальном этапе.

"Какого-то особого лечения нет. Случаи заболевания, которые регистрировались на территории Украины, проходили преимущественно в средней или легкой форме и довольно быстро поддавались лечению. На уровне областей есть соответствующие резервы антибиотиков для лечения подавляющего большинства инфекционных болезней", - подытожил он.

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