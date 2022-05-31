Новости • Агрессия России против Украины, Война

В случае нового штурма первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, - КГВА

16 24869
В случае нового штурма первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, - КГВА
Первый рубеж обороны Киева на случай нового штурма российских захватчиков строится на большом расстоянии от столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника", - говорится в сообщении.

"К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно уехать из-за обстрелов

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleg S. 416831fd
    Почему Зелёная мразь не сделала этого ДО 24го!!!!!
  • Ustym Karmaliuk
    Перший рубіж для надійності має бути десь в Білорусі!
  • Alan Sandera
    Зате жіночку свою вивіз з дітками і маму з папою які на жаль не знали в свій час нічого про різні контрацептиви
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости