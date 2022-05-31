В случае нового штурма первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, - КГВА
16 24869
Первый рубеж обороны Киева на случай нового штурма российских захватчиков строится на большом расстоянии от столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
"Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника", - говорится в сообщении.
"К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным", – говорится в сообщении.