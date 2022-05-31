Прошу Запад отправить Украине как можно больше 155-мм пушек, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Запада предоставить Украине 155-мм пушки и системы залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу еще раз попросить Запад прислать нам все 155-мм пушки и системы запуска ракет, которые они могут нам прислать", - отметил Кулеба.

По словам министра, украинские защитники воюют с войсками страны, чей президент ненавидит Украину, однако Украина никогда не сдастся.

"Если бы мы вовремя получили оружие от Запада, мы бы уже освободили Херсон и другие области. Время начать контрнаступление еще придет. Мы воюем со страной, в которой есть президент, который нас ненавидит и не хочет, чтобы мы существовали. Мы никогда не сдадимся" , – объяснил он.

Кулеба отметил, что украинская стратегия заключается в возвращении захваченных россией территорий как военным, так и дипломатическим путем.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы вернуть все, что мы можем, военными средствами, а остальное – дипломатическими. Нам нужно найти баланс между двумя путями", - подытожил глава МИД.

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