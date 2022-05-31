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Прошу Запад отправить Украине как можно больше 155-мм пушек, - Кулеба

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Прошу Запад отправить Украине как можно больше 155-мм пушек, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Запада предоставить Украине 155-мм пушки и системы залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу еще раз попросить Запад прислать нам все 155-мм пушки и системы запуска ракет, которые они могут нам прислать", - отметил Кулеба.

По словам министра, украинские защитники воюют с войсками страны, чей президент ненавидит Украину, однако Украина никогда не сдастся.

"Если бы мы вовремя получили оружие от Запада, мы бы уже освободили Херсон и другие области. Время начать контрнаступление еще придет. Мы воюем со страной, в которой есть президент, который нас ненавидит и не хочет, чтобы мы существовали. Мы никогда не сдадимся" , – объяснил он.

Кулеба отметил, что украинская стратегия заключается в возвращении захваченных россией территорий как военным, так и дипломатическим путем.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы вернуть все, что мы можем, военными средствами, а остальное – дипломатическими. Нам нужно найти баланс между двумя путями", - подытожил глава МИД.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    "Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту - дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.
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    Может, с дипломатической точки зрения позиция правильная, но на мой диванный взгляд совершенно бесперспективная. Сколько там курилы дипломатическим путем возвращают? 70 лет? 80? Где ВСУ остановятся, там и будет Украина на ближайшие десятилетия. Остановятся под Херсонской областью, будет Украина до Херсонской области. Остановятся в Керчи, будет Украина до Керчи. Остановятся на Кубани, будет Украина до Кубани. Альтернативы военному пути не существует.
  • Олександр Дніпро
    Якби ви:

    - не розмінували Чонгар і Перекоп;
    - не заблокували у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;
    - не провалили оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);
    - не знищили і дискредитували зовнішню розвідку (Вагнергейт);
    - не закрили в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";
    - не саджали до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського);
    - не надали наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;
    - не забрали з "передової" контрснайперські підрозділи.;
    - не заборонили в зоні ООС аеророзвідку;
    - не ігнорували даних розвідки США, НАТО про вторгнення РФ;
    - за 3-и роки хоч раз збільшили грошове забеспення солдату ЗСУ

    то не треба було б звільняти Херсон
  • Mykola Trofimenko
    "Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту - дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.

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    Трохи не так. Донецьку, Луганську області та Крим - військовими засобами, а Кубань та Бєлгород - дипломатичними
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