"Энергоатом" получил кредит в сумме 1,5 млрд грн на закупку американского ядерного топлива

ГП "НАЭК "Энергоатом" получил от АБ "Укргазбанк" кредит в сумме 1,5 млрд грн. Эти средства будут направлены на закупку свежего ядерного топлива у американской компании Westinghouse в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.

ГП "НАЭК "Энергоатом" в начале военной агрессии РФ отказалось от российского ядерного топлива и заявило о его замещении американским.

В "Энергоатоме" отмечают, что привлеченные кредитные средства позволят увеличить закупку американского топлива и обеспечить эффективную работу энергоблоков украинских АЭС после отказа от российского ядерного топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива

"Мы высоко ценим наше стратегическое партнерство с Укргазбанком, который в сложное военное время подставил плечо атомной энергетике Украины. Это также вклад в нашу общую Победу!" – добавил руководитель Энергоатома Петр Котин.