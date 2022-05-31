Рашисты не разрешают фермерам продавать черешню в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

В оккупированном Мелитополе начался сбор черешни, но рашисты не разрешают фермерам самим продавать урожай.

Об этом заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За несколько дней до сбора черешни рашисты собрали всех фермеров, которые выращивают ее в больших объемах, и предложили им "сотрудничество": они забирают всю черешню под реализацию, а затем передадут какие-то средства. Так что сбор урожая начался, но фермеры могут остаться без денег ", – рассказал глава города.

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