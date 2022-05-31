Более 500 км улиц и дорог расчищено в Киевской области, обеспечен проезд 19 временными переправами, - "Укравтодор"
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор".
"Дорожники расчищают разминированные улицы Бучи, Ирпеня, Макарова, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Гостомеля и с. Озера от сгоревшей техники, грязи и поваленных деревьев. Чтобы обеспечить надлежащий проезд, проводится ликвидация ямочности, обновление разметки и знаков. 264 км работы в этих населенных пунктах не прекращаем, в частности, вывозим тонны строительного мусора", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что очищено 242 км дорог международного, регионального и территориального значения.
Кроме того, в Киевской области обеспечен проезд 19 временными переправами для транспортного сообщения населенных пунктов региона со столицей, пострадавших от российской агрессии, добавили в "Укравтодоре".