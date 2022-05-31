С территории РФ продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов на Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"
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Оккупанты продолжают обстреливать с территории Российской Федерации пограничные населенные пункты Черниговщины и Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
Так, с 9:10 до 9:15 наблюдатели зафиксировали около 8 взрывов (приходов) в направлении Фотовижа.
Потерь среди личного состава и техники нет.
"В 13:10 вблизи Леоновки зафиксировано 4 взрыва (прихода) по территории Украины. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.