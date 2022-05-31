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Оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным металлом

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Оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным металлом
Российский сухогруз вышел сегодня из порта оккупированного Мариуполя с грузом украденного у украинских собственников металлопроката. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Об этом пишут подконтрольные оккупантам СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Это первое судно, которое с грузом отправилось в рейс из этой морской гавани после освобождения города… Загрузка началась несколько дней назад. Плавкраном грузилась продукция металлопроката ", – говорится в информации.

"Сегодня 2500 тонн горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов", – уточнил объемы украденного и направление его отправки главарь самопровозлашенной "ДНР" Денис Пушилин.

Ранее директор Мариупольского порта Игорь Барский сообщал, что оккупанты хотят украсть металл на $170 млн, находящийся в порту Мариуполя. По его словам, на территории предприятия на начало боевых действий оставалось около 200 тысяч тонн металла и чугуна стоимостью более 170 миллионов долларов. Его подавляющее количество принадлежит компании "Метинвест" Рината Ахметова. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эта продукция готовилась к экспорту в Италию и другие страны.

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Кроме того, бизнесмен Ренат Ахметов сообщал, что готовит судебный иск к РФ, оценив убытки ММК им. Ильича и "Азовсталь" минимум в $17-20 млрд.

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Топ комментарии

  • Валя Павленко
    а що ж рінат ахметов мовчить, може чекає компенсацію від України?
  • Владислав Васильченко
    орки за этим и пришли чтоб убивать разрушать грабить...
  • Николай Власов f1295e59
    Ахметов вкрав в народу а в Ахметова вкрала раша що тут дивного.Ось Європа дасть бабло на відбудову то ми всі здивуємось як швидко виростуть маєтки в Бучі, Гостомелі , Ірпені.
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