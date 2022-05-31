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Российский олигарх Абрамович подал в суд на ЕС из-за санкций

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Российский олигарх Абрамович подал в суд на ЕС из-за санкций
Российский олигарх Роман Абрамович подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него санкции. Иск был зарегистрирован 25 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frank Media.

Ранее с аналогичными исками обращались другие попавшие под санкции предприниматели - Петр Авен и Михаил Фридман, Виктор Рашников, Алишер Усманов, Алексей Мордашов и другие. Суд пока не рассмотрел ни один иск.

Напомним, в начале марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича, заморозив активы бизнесмена и запретив ему въезд на территорию Соединенного Королевства. В середине марта санкции против бизнесмена ввел Евросоюз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два российских миллиардера подали иски против Совета ЕС из-за санкций

Топ комментарии

  • Leonidas 4503 5b487af2
    Русня настаивает на соблюдении международного права?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Оказавшись за поребриком рашня сразу становится демократом и бежит в суд подать на власти и окружающую несправедливость)))
  • Старый зольдат
    - Соломон Маркович, ви слышали за почти рюскаго Рому Абрамовича?:
    - Ви мене удивляете, Марк Савелович, хто на Подоле таки не слышал за за Рому и его иск за не желание тянуть мазу за плешивого старика Кабаева и шо типа он не при делах.
    - И шо имеете за то сказать?
    - Шо вин таки поц, но от если таки Зеленский скажет тому суду шо Рома ЗЕлёный и пушистый то может и соскочить.
    - Таки хороший гешефт у них будет.
    - Таки да.
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