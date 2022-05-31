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Турция не поддерживает санкции против России, но не позволит их обходить, - глава МИД Чавушоглу

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Турция не поддерживает санкции против России, но не позволит их обходить, - глава МИД Чавушоглу
Турция не поддерживает санкции Запада против России, но в то же время не позволит их обходить.

Об этом сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит ограничения, вводимые на уровне ООН. Это - принципиальная позиция", - отметил министр.

"Однако это не значит, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Мы не разрешим открытие такого канала. Позиция Турции предельно четкая и прозрачная", - добавил Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не исключает встречи Зеленского и Путина, - глава МИД Чавушоглу

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Топ комментарии

  • Andrii Shevchenko
    Всі й так знають, що ви як флюгер. Цигани ***.
  • Grigorij Ar
    А торговать с рашкой западными товарами и возить пассажиров самолётов через турецкие фирмы это как называется? Брехло.
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Ці бусурмани завжди у всі часи і віки були тупими, сикливими і продажними. Недаром в Україні віками всіх тупих називали і називають турками.
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