"В Германии скоро будет самая большая регулярная армия в Европе", - Шольц

Вскоре ФРГ будет иметь самую большую армию среди европейских стран в НАТО.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"В Германии скоро будет самая большая регулярная армия в Европе в рамках НАТО", - сказал Шольц, отметив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

Кроме того, канцлер ФРГ заявил о непонимании критики в адрес немецких властей, которые высказываются как внутри, так и за пределами страны, об отсутствии военной поддержки Украины.

По его словам, Берлин передал Киеву вооружение и намерен поставить еще больше.

"Эти заказы выполняются", - добавил Шольц, имея в виду согласованные поставки тяжелого вооружения.

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