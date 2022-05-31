Война еще будет продолжаться, и до победы нам многое предстоит сделать, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что война с Россией не завершится быстро, для победы требуется консолидация усилий всего государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, какие основные выводы можно будет сделать по итогам ста дней войны.

"Во-первых, выводы делать еще рано. Во-вторых, я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, – говорили опасные вещи.

К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны.

До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачу Российской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим нужно жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", - отметил Данилов.

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