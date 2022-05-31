У нас не слабая ПВО, она просто может не успевать за тем количеству ракет, которые выпускает Россия, - Данилов

В Украине сильная противовоздушная оборона, но она не всегда может успевать за большим количеством ракет, выпускаемых российскими оккупантами по нашей стране.

Об этом в интервью Укринформу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы вы понимали: у нас не слабая ПВО, она просто может не успевать за тем количеством ракет, которые выпускает враг по территории.

И здесь не только Львов. А Днепр вас не интересует? А Запорожье вас не интересует? А Одесса вас не интересует? Только потому, что во Львове посольства? У нас было, кого там защищать, и мы должны всю страну защищать. И Львов не может быть на каком-нибудь первом или последнем месте. Говорить, что у нас что-нибудь слабое - это самих себя оскорблять. У нас такое, какое есть. Должно ли оно быть лучше? Конечно, должно быть. Но для этого нужно было 30 лет государство строить сообща всем, участвовать в этом", - отметил он.

По словам Данилова, все военные вещи находятся у военных.

"Не может быть частной ПВО у какого-либо отдельного предприятия", - подчеркнул секретарь СНБО.

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