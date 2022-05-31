Евросоюз введет санкции против главы РПЦ Кирилла, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко заявил, что против главы РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева) будут введены санкции ЕС.

Об этом он заявил во время визита в Конгресс Европейской народной партии в Роттердаме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы настойчиво просили наших друзей о том, чтобы КГБистская структура, подрывающая единство Украины изнутри, российская православная церковь и ее лидеры, призывали и благословляли убийства украинцев, попали под санкции. Сегодня мы имеем первое решение, и я надеюсь, что на заседании ЕНП будет принято решение, которое будет поддержано лидерами Евросоюза по введению санкций против Кирилла (Гундяева)", - сказал пятый президент.

Порошенко призвал политические силы Украины объединиться и повторить решение Евросоза.

"Я надеюсь на решение Соединенных Штатов - применить санкции против высшего руководства русской православной церкви как структуры ФСБ, которая подрывает единство украинцев, работающей против Украины, совершающей преступления против человечества", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Мы ждем решения уже на днях от украинского СНБО, украинской власти. И наша политическая сила в парламенте донесет месседж Европейской народной партии по этим необходимым решениям", - подытожил Порошенко.

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