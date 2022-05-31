"Укрзализныця" впервые за два года возобновляет железнодорожное сообщение столицы с Черкассами

Впервые через два года Укрзализныця возобновляет сообщение с Черкассами. Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы и обратно начинает курсировать с 8 июня 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в УЗ.

"Поезд будет курсировать шесть дней в неделю, кроме вторника. Региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01. Обратно, из столицы, поезд №782 Киев-Черкассы отправляется в 15:05 и будет прибывать на станцию ​​Черкассы в 19:30", - говорится в сообщении.

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В "УЗ" отмечают, что по маршруту предусмотрена остановка на станции им.Т.Шевченко.