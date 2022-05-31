Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, соответствующий законопроект №5864 поддержан 257 голосами.
Законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.
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Как сказано в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетней истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетьманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины и до современной Украины.
День Украинской Государственности должен противостоять фейковому образу, продвигаемому Российской Федерацией. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не отдельный народ, а составная часть "триединого русского народа".