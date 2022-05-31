"Фонд Добра и Любви" в мае предоставил более 400 тонн гуманитарной помощи военным и гражданским

Более 30 тысяч человек в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Одесской областях получили более 400 тонн гуманитарной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Международном благотворительном фонде "Фонд Добра и любви".

Так, граждане получили продукты питания и средства гигиены. Также из-под обстрелов на Донбассе волонтерами были эвакуированы более 300 человек, в том числе лежачие больные и люди с инвалидностью.

С начала полномасштабного вторжения РФ посредством "Фонда Добра и Любви" было охвачено более 100 тысяч украинцев по всей стране, эвакуировано более тысячи человек из прифронтовых зон.

Также волонтеры при поддержке клиники OST ALB передали Институту нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины для лечения военных и пострадавших от военных действий новейшее медицинское оборудование: 6 аппаратов ИВЛ, аппарат УЗИ, медицинские инструменты и другие медматериалы.

Помощь также предоставили пациентам двух гериатрических пансионатов в Киевской и Харьковской областях. Фонд провел обучение по оказанию первой домедицинской помощи для 300 человек, среди которых военные, спасатели и волонтеры.

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В мае Фонд приступил к строительству скважин для обеспечения питьевой водой жителей Николаева. В общей сложности планируется семь таких скважин, общая стоимость проекта составляет около 700 тысяч гривен.

Фонд действует при поддержке международных партнеров среди которых – "Polska Akcja Humanitarna" (Польша), "Global Outreach Doctors" (США), глобальная неприбыльная организация "Medic Corps", "Hospitainer" (Нидерланды) и другие.