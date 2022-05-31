Следующие недели определят дальнейшее развитие войны, - глава комитета начальников штабов армии США Милли

Следующие несколько недель в Украине станут определяющими. От того, как сложатся боевые действия на Донбассе, может зависеть результат всей войны.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Сейчас на Донбассе продолжаются значительные боевые действия между украинскими и российскими силами. Как сложится ситуация в течение следующих нескольких недель, в значительной степени определит дальнейшее развитие", - отметил он.

По словам генерала, следствием битвы за Донбасс может стать как переход к позиционной войне, так и уверенная победа одной из сторон.

Но, по его мнению, наиболее логичным выходом из войны могли бы стать мирные переговоры, учитывая значительные потери с обеих сторон.

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