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Из-за войны у украинцев будет меньше выходных в июне

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Из-за войны у украинцев будет меньше выходных в июне
У украинцев в июне этого года из-за продления военного положения будет меньше выходных дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В этом году на июнь приходится два праздника: День конституции Украины (28 июня) и Троица (12 июня). Из-за того, что Троица отмечается в воскресенье, выходной переносился бы на понедельник, 13 июня. Однако выходными, как обычно, эти дни не будут.

Выходными остаются только субботы и воскресенья: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июня.

Введенное после полномасштабного вторжения России в Украину военное положение прекращает действие ряда норм Кодекса законов о труде, предусматривающих определения праздничных и нерабочих дней, а также перенос их на другой день.

Как сообщалось, недавно парламент поддержал предложение президента Владимира Зеленского о продлении военного положения до 23 августа. Именно поэтому праздничные выходные, которые приходятся на июнь, будут обычными рабочими днями.

Читайте: Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности

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Топ комментарии

  • Ned Stark
    От якщо чесно, я цього не розумію в контексті того, що багато людей втратили роботу, а критична інфраструктура все одно працювала б незалежно від того, є воєнний стан чи нема!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Та ви шо? А до червня з лютого були вихідні? Та прийдіть в себе, багато міст зруйновано, до 5 мільйонів українців виїхало за кордон, а ще більше 10 мільйонів скитіються з області в область по хороших Володіних дорогах життя і смерті, як бомжі, бо фактично все втратили.
  • Ksenia VB
    І депутати все одно би роз'їхались на відпочинок
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