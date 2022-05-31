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ЕС должен сделать паузу во введении новых санкций против РФ, нужно посмотреть на влияние, - премьер Бельгии Де Кроо

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ЕС должен сделать паузу во введении новых санкций против РФ, нужно посмотреть на влияние, - премьер Бельгии Де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал ЕС "сделать" паузу во введении санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"С точки зрения Бельгии последний пакет является большим шагом вперед, и я думаю, пока мы должны взять паузу. Дайте заработать этому пакету. Влияние нефтяного эмбарго на Россию значительно больше, чем в случае газа. По газу путь значительно сложнее", - сказал он. 

"Поэтому это важный шаг. Давайте остановимся на минуту и посмотрим на влияние", - добавил он, отметив, что введение нефтяного эмбарго стало победой для всего ЕС, в которое никто не верил.

Также читайте: Болгария получила отсрочку на введение эмбарго по отношению к российской нефти, - премьер Петков

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Топ комментарии

  • Diesel_Sasha
    яку паузу, телепень? у нас люди гинуть
  • VOLVO XC 70
    а войну также поставим на "паузу"?????
  • Diesel_Sasha
    давайте зробимо паузу і подивимось чи не заважають наші санкції мокшам вбивати україїнців
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