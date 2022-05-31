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В Эстонии мужчину арестовали за попытку вывезти в РФ дроны для российской армии

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В Эстонии мужчину арестовали за попытку вывезти в РФ дроны для российской армии
В Эстонии будут судить мужчину с двойным гражданством – России и Эстонии – за поддержку российской агрессии и попытку вывезти в РФ дроны для российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный Twitter эстонской полиции.

"Попытки подарить коммерческие дроны для российской армии заканчиваются СИЗО. Вчера лицо с двойным гражданством, России и Эстонии, было арестовано за такие планы. Эстонское законодательство предусматривает наказание за поддержку российской агрессии против Украины любым способом, и мы позаботимся о соблюдении этих положений ", – заявили в полиции.

Как уточняет эстонский вещатель ERR, мужчину средних лет задержали во время пересечения границы в эту субботу, 29 мая, а в понедельник окружной суд Харью по запросу прокуратуры арестовал его.

В прокуратуре отметили, что участие или поддержка иностранной агрессии наказывается на срок до 5 лет лишения свободы; приобретение оборудования военного назначения для русской армии также подпадает под статью.

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Топ комментарии

  • Семён Семёныч 3ebbab94
    Молодцы эстонцы! Наши бы пожурили и отпустили на все четыре...
  • Anders Hepburn
    Да уже нескольких таких выслали из страны "на Родину", один такой, дебил, наклеил на своем окне огромную букву Z и отказывался её снимать, так его вместе с буквой очень скоро и депортировали..
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    То не особа а кацапська свиня яку потрібно викинути з Естонії в радной запарєбрікавий свінарнік...
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