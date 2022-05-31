В Эстонии мужчину арестовали за попытку вывезти в РФ дроны для российской армии
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный Twitter эстонской полиции.
"Попытки подарить коммерческие дроны для российской армии заканчиваются СИЗО. Вчера лицо с двойным гражданством, России и Эстонии, было арестовано за такие планы. Эстонское законодательство предусматривает наказание за поддержку российской агрессии против Украины любым способом, и мы позаботимся о соблюдении этих положений ", – заявили в полиции.
Как уточняет эстонский вещатель ERR, мужчину средних лет задержали во время пересечения границы в эту субботу, 29 мая, а в понедельник окружной суд Харью по запросу прокуратуры арестовал его.
В прокуратуре отметили, что участие или поддержка иностранной агрессии наказывается на срок до 5 лет лишения свободы; приобретение оборудования военного назначения для русской армии также подпадает под статью.