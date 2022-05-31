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Надеемся, что шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят в ближайшее время, - Зеленский

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Надеемся, что шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят в ближайшее время, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на принятие Европейским Союзом шестого пакета санкций против Российской Федерации в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил на брифинге с президентом Словакии.

"Обсудили необходимость усиления санкций против России. Мы едины во взглядах по этому вопросу. В ситуации, когда между пятым и шестым санкционными пакетами против РФ прошло более 50 дней, это не приемлемо. Но мы видим прогресс с утверждением шестого санкционного пакета. Надеемся, что он будет принят в ближайшее время", - отметил президент.

По его словам, ключевые ограничения против России должны принуждать ее к прекращению войны.

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