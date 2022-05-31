Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 31.05.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 31.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 97 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы. Отмечены снятия с баз хранения республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их последующая передача в вооруженные силы РФ с целью пополнения текущих потерь.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и недопущения перебрасывания подразделений Сил обороны на другие направления удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей определенные подразделения вооруженных сил РФ. Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.

На Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений западного военного округа ВС РФ пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории. Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск.

На Донецком направлении противник, при поддержке огня артиллерии и минометов, проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются. Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

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На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огневое поражение наших войск с применением артиллерии. На других направлениях продолжает обстрелы с целью сковывания действий наших войск и недопущения их опрокидывания на другие угрожающие направления.

В Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведёт контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия, фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне. Защитники и защитницы Украины продолжают защищать нашу землю и постепенно оттесняя захватчиков с временно захваченных территорий Украины.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.

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