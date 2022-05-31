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Зеленский о деоккупации: "Мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей"

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Зеленский о деоккупации: "Мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей"
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели людей.

Об этом он заявил на брифинге с президентом Словакии, передает Цензор.НЕТ.

"На востоке нам сложно из-за того, что не хватает соответствующего количества оружия. Мы не привязываемся к датам деоккупации. Мы привязываемся к людям. Если те или иные шаги нашей операции по деоккупации того или иного региона будут связаны с десятками тысяч наших погибших людей, мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей, именно они деоккупируют территории.

Ибо эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете. Прежде всего, мы должны максимально думать о наших людях, которые способны дать отпор всем планам РФ", - подчеркнул президент.

"Там сосредоточено большое количество техники, вооруженных формирований, батальонов как Российской Федерации, так и предателей, являющихся коллаборантами из "ЛДНР". Они сосредоточили множество сил, чтобы выполнить тот или иной план РФ. О планах РФ, привязанных к символам и датам, мы много слышали... Нам все равно, какие планы у РФ... Наши планы ясны - мы все это будем деоккупировать", - заявил глава государства.

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