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Депутат Госдумы РФ Морозов предложил похитить министра обороны страны НАТО (обновлено). ВИДЕО

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Депутат Госдумы РФ Морозов предложил похитить министра обороны страны НАТО (обновлено). ВИДЕО
Депутат Госдумы от "Единой России", глава комитета РФ по контролю Олег Морозов предлагает похитить министра обороны одной из стран НАТО, когда тот будет ехать в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Морозов в ток-шоу на кремлевском телеканале "Россия-1" заявил, что, возможно, некий военный министр одной из стран НАТО сядет на поезд в Киев, чтобы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Но он бы не доехал. Очнулся бы где-нибудь в Москве", - добавил он.

"Вы имеете в виду, что мы бы его украли?" – спросила кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева. "Да, и тогда мы бы узнали, кто что заказал, кто за что конкретно отвечает", - ответил Морозов и пригрозил: "Все военные министры, которые едут в Киев, должны подумать о том, как это - проснуться в Москве".

Морозов является членом партии "Единая Россия" и депутат с 1993 года.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Треба домовлятися з терористами. Так, шановні європейці?
  • мальчиш-плохиш
    Они там, на московии, реально все е.анутые ))). Поголовно ))).
  • Ziu Zou
    Рассуждения террористов-воров-подлецов
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