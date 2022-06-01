Депутат Госдумы РФ Морозов предложил похитить министра обороны страны НАТО (обновлено). ВИДЕО
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Депутат Госдумы от "Единой России", глава комитета РФ по контролю Олег Морозов предлагает похитить министра обороны одной из стран НАТО, когда тот будет ехать в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Морозов в ток-шоу на кремлевском телеканале "Россия-1" заявил, что, возможно, некий военный министр одной из стран НАТО сядет на поезд в Киев, чтобы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Но он бы не доехал. Очнулся бы где-нибудь в Москве", - добавил он.
"Вы имеете в виду, что мы бы его украли?" – спросила кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева. "Да, и тогда мы бы узнали, кто что заказал, кто за что конкретно отвечает", - ответил Морозов и пригрозил: "Все военные министры, которые едут в Киев, должны подумать о том, как это - проснуться в Москве".
Морозов является членом партии "Единая Россия" и депутат с 1993 года.