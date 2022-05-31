Канада ввела новые санкции против России, в списке Кабаева

Канада ввела новые санкции в ответ на вторжение президента России Владимира Путина в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление канадского правительства.

Новые санкции касаются 22 физических и 4 юридических лиц. Среди перечисленных физических и юридических лиц есть высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки.

В санкционный список среди других попала Алина Кабаева, которую считают нынешней женой российского лидера.

Также санкции были введены против двух дочерей российского олигарха Михаила Фридмана.

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"На каждое действие президента Путина, направленное на подрыв территориальной целостности Украины, Канада без колебаний примет соответствующие контрмеры. Канада будет неустанно добиваться ответственности за неоправданные действия российского режима. Мы поддерживаем Украину и ее народ", - заявила глава МИД Мелани Жоли.

В список юрлиц, против которых введены санкции, попали АО "Россельхозбанк", АО "Инвестторгбанк", АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" и ООО "Управляющая компания Российской венчурной компании".

Как сообщалось, 13 мая Великобритания ввела санкции против бывшей супруги Путина, его двоюродных братьев и Алины Кабаевой.