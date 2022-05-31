Почти все крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на вступление, - Драги
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Почти все крупные страны-участницы Европейского союза, кроме Италии, выступают против предоставления Украине статуса кандидата на поступление.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tgcom24.
В частности, премьер-министра Италии Марио Драги по итогам саммита лидеров ЕС спросили о перспективах Украины.
"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС возражают почти все крупные страны. Я бы сказал все, кроме Италии", - отметил он.
По его словам, на сегодняшний день ситуация с предоставлением статуса неопределенна.
"Но дать быстрый путь для вступления Украины нужно. И мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", - добавил итальянский премьер.