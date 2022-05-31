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Денисова обжалует в суде свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

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Денисова обжалует в суде свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
Людмила Денисова, которая решением парламента была уволена с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во вторник, планирует обжаловать свое увольнение в суде.

"Сегодня последний день моего пребывания в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека… Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я обжалую в суде", - написала Денисова в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего Уполномоченного по правам человека. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

Верховная Рада назначила Денисову Уполномоченным по правам человека 15 марта 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    дебил ты Золдат ой дебил вот такие от еврейских подонков мразей и проституток у Раде фортели перечеркивают и путь в ЕС и НАТО для УКРАИНЫ и военную помощь... и порождают усталость Европы и мира от Украины мразь ЗЕЛЕНСКИЙ РЕШИЛ СДАТЬ УКРАИНУ... РАССКАЧАВ ЕЕ ИЗНУТРИ ему не терпется потрогать бабло в Омане которое ему заплатил Патрушев.. в его глазах ОДНО БАБЛО МЕЛЬКАЕТ ЕМУ ПОСРАТЬ С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ НА УКРАИНУ это недосученное не ценит ничего.... Украина ему нафиг нужна была.... это просто способ непогано набить ряху баблом... я не говорю что денисенко прелесть нет НО..есмть процедура есть закон есть политическое чистоплюйство что очень ценят в нормальных странах США Канада Европосюз и онные... а клоун поступил как говнометчик понятное было для ***** и Бульбо-деда и прочих аналогов придурков которые также имеются во власти в мире...
  • 2e
    Своей активностью в теме зверств, творимых оккупантами, мешает "переговорному" процессу...
    А ЗЕденту нужно выполнять "оманские" договорённости с патрушевым.
    Вот и вся причина...
  • Alex 13 d1ffd474
    Вона не фонтан. Однак її звільнення не по закону. Це узурпація влади. І її альтернативи це Верещук, Безугла або Коля Катлета, що просто жах.
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