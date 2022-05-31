Денисова обжалует в суде свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
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Людмила Денисова, которая решением парламента была уволена с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во вторник, планирует обжаловать свое увольнение в суде.
"Сегодня последний день моего пребывания в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека… Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я обжалую в суде", - написала Денисова в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего Уполномоченного по правам человека. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании во вторник.
Верховная Рада назначила Денисову Уполномоченным по правам человека 15 марта 2018 года.