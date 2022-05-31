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Германия предоставит Греции БМП, чтобы Афины могли отправить в Украину оружие советского образца, - Шольц

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Германия предоставит Греции БМП, чтобы Афины могли отправить в Украину оружие советского образца, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставит боевые машины пехоты (БМП) в Грецию, чтобы правительство в Афинах могло передать Украине оружие советского образца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы предоставим Греции немецкие боевые машины пехоты", - сказал канцлер журналистам после двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, добавив, что он заключил соглашение с премьер-министром Греции.

Шольц не сообщил, какие именно БМП Берлин передаст Греции и какое оружие Афины передадут Киеву.

"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", – сказал он.

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Топ комментарии

  • botoks
    ффух, подумав Шольц - знайшов лазЄйку, щоб не провокувати
  • Maxim Ak-Murza
    Шольц хочет усидеть на очень тонком заборе между цивилизацией и дикарями. Но забор такой тонкий, шо очень скоро Шольц будет петь сопрано .
  • Paul Foxen
    тобто Мардер для України немає, а для Афін є - ось вам і чмоня лиса оЛух
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