Германия предоставит Греции БМП, чтобы Афины могли отправить в Украину оружие советского образца, - Шольц
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставит боевые машины пехоты (БМП) в Грецию, чтобы правительство в Афинах могло передать Украине оружие советского образца.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы предоставим Греции немецкие боевые машины пехоты", - сказал канцлер журналистам после двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, добавив, что он заключил соглашение с премьер-министром Греции.
Шольц не сообщил, какие именно БМП Берлин передаст Греции и какое оружие Афины передадут Киеву.
"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", – сказал он.