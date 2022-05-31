Макрон предлагает Путину инициировать резолюцию ООН о деблокаде порта Одессы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину инициировать в ООН резолюцию о снятии российской блокады Одесского порта, чтобы разрешить экспорт заблокированных украинских зерновых.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Макрон сказал в комментарии журналистам в конце заседания Европейского совета в Брюсселе.

"В дискуссии, которая у нас была с (канцлером Германии) Олафом Шольцом в минувшую субботу, я предложил президенту Путину, что мы выступаем с инициативой резолюции в Организации Объединенных Наций, чтобы дать очень четкие рамки для этой операции", - заявил президент Франции.

"Я надеюсь, что следующие дни и последующие недели позволят урегулировать эту ситуацию", - также отметил он.

Также читайте: Шольц и Макрон в очередной раз позвонили Путину: Призвали его пойти на серьезные прямые переговоры с Зеленским