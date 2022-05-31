Санкции Евросоюза заблокируют страхование танкеров с российской нефтью, - WSJ

Санкции Евросоюза против России, согласованные в шестом пакете, заблокируют страхование танкеров с российской сырой нефтью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

По словам официальных лиц и дипломатов, ЕС одобрил более жесткие санкции, чем предполагалось. В частности, кроме частичного эмбарго на импорт будет запрещено страхование судов, перевозящих сырую нефть из России.

Издание пишет, что таким образом Запад стремится лишить Москву нефтяных денег, необходимых ей для финансирования войны против Украины.

Запрет на страхование будет распространяться на танкеры, перевозящие русскую нефть в любую точку мира. Эти санкции могут подорвать усилия России по продаже нефти в Азии.

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