Лидеры стран ЕС осудили Россию за провоцирование глобального продовольственного кризиса

Лидеры стран Европейского Союза осудили Россию за провоцирование глобальной продовольственной опасности и призвали кремль немедленно прекратить блокаду транспортных путей Украины, не позволяющую вывезти украинское зерно на мировые рынки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом идет речь в выводах специального саммита ЕС, обнародованных на сайте Европейского совета.

"Европейский совет решительно осуждает уничтожение и противозаконную экспроприацию Россией сельскохозяйственной продукции Украины. Агрессивная война России против Украины имеет прямой эффект на глобальную продовольственную безопасность и доступность продуктов питания. Европейский совет призывает Россию остановить свои атаки на транспортную инфраструктуру в Украине, снять блокаду украинских портов в Черном море и разрешить экспорт продуктов питания, в частности, из порта Одессы", - говорится в документе.

Как отмечается, Европейский Союз предпринимает активные меры по облегчению украинского сельскохозяйственного экспорта и поддержки агропромышленного комплекса Украины в сезоне 2022 года. В этом контексте Европейский совет призвал национальные правительства стран ЕС ускорить работу над созданием так называемых "зеленых коридоров", предложенных Европейской комиссией, и содействовать экспорту продовольствия из Украины с использованием различных транспортных путей и европейских портов.

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Європейська рада підтримала міжнародні зусилля з вирішення поточної продовольчої кризи, зокрема, ініціативи в рамках ООН та G7, спрямовані на стримування зростання цін на продукти харчування та на постачання й доступність зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

"Європейська рада… підтверджує зобов’язання підтримати глобальну торгівлю продовольчими товарами, яка має бути вільною від невиправданих торговельних бар’єрів, посилити солідарність по відношенню до найбільш вразливих країн, та збільшити стійке виробництво продуктів харчування на місцях для скорочення структурної залежності", - сказано в документі.

Європейська рада доручила Єврокомісії вивчити можливість мобілізації резервів Європейського фонду розвитку для підтримки країн-партнерів, що найбільше вражені цією кризою.

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