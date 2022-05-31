Наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области. ВИДЕО
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Украинские воины 93-й отдельной механизированной бригады 31 мая в Харьковской области сбили вражеский вертолет Ка-52.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает фейсбук 93-й ОМБр.
Мобильная огневая группа зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады Холодный ежедневно сбила российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор".
Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные о сбитии "Аллигатора" подтвердила разведка.
"По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла"", - рассказал военнослужащий бригады Иван.