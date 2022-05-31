Новости • Агрессия России против Украины, Война

Наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области. ВИДЕО

37 91541
Наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области. ВИДЕО
Украинские воины 93-й отдельной механизированной бригады 31 мая в Харьковской области сбили вражеский вертолет Ка-52.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает фейсбук 93-й ОМБр.

Мобильная огневая группа зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады Холодный ежедневно сбила российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор".

Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные о сбитии "Аллигатора" подтвердила разведка.

"По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла"", - рассказал военнослужащий бригады Иван.

Смотрите: Пехота 93-й ОМБр уничтожила три российских танка Т-72Б3М гранатометами Panzerfaust 3, - Бутусов. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
  • Kek Jager
    Ну по количество ПЗРК советских много дали, даже Германия. В любом случае тут даже и близко нету 1 к 1 на сбитие. Может быть 5 к 1 на сбитие вертушки и то если их блок защиты от ракет демонтирован или не работает. Но конкретно у ка-52 вполне могут быть инструменты борьбы именно со стингером, как бы хватает средств борьбы с его головкой самонаведения. А британский нужно держать на цели, в лесу им не особо и поработаешь, только в бункере наверное. Также есть вариант, что заметив выстрел из стингера, кацапы туда больше не лезут, а летают там, где есть советские. Ну и конечно надо подготовиться к выстрелу, то есть связь и разведка в этом месте должны быть.

    В любом случае эти вертушки обязаны уничтожаться с самолетов, которые непрерывно бы летали, а вместе с ними еще и 2-3 самолета а-50 дальнего обнаружения. Но для этого надо было не 30 лет кормить коррупционеров, а перебить их всех до одного (именно уничтожить, судить их бесполезно) и начать заниматься обороной. И не просить РСЗО, а взять под 2000 крылатых ракет с X-ом (или "ха" как правильно), вешать их на сушку и стрелять с них на 100-150км без проблем. Но они почти все либо отданы в РФ за газ, либо топливо протухло, вряд ли это в массовом порядке можно использовать. Но ракеты на 1991-ой год были такие мощнейшие и очень быстрые и точные, что они бы уничтожали любые объекты. Скорость огромная, боевая часть под 200-250кг, с су24 с парой модернизации легко стрелять даже в плохую погоду с большого расстояния, попадают хорошо. Все это даже не надо было сделать, просто сохранить в хороших условиях, один раз заменить топливо и обновить высохшие электронные компоненты.
  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Де ті стінгери та британські ПЗРК? В реальності або Ігли, або останнім часом польські Перуни.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости